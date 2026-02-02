Beypazarı'nda Öğrenciler Ders Başı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beypazarı'nda Öğrenciler Ders Başı Yaptı

Beypazarı\'nda Öğrenciler Ders Başı Yaptı
02.02.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı'nda 10 bin öğrenci ara tatilin ardından okullara dönerek derslere başladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ara tatilin ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.

Öğrenciler sabah saatlerinden itibaren okullarına servislerle veya yürüyerek geldi. Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çalan zille sınıflara geçti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, tatilin ardından dersbaşı yapan 10 bin öğrenci 26 Haziran'da karneleri alıp yaz tatiline girecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Öğrenciler Ders Başı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:09:30. #7.11#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda Öğrenciler Ders Başı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.