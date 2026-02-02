Beypazarı\'nda Öğrenciler Ders Başı Yaptı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ara tatilin ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.
Öğrenciler sabah saatlerinden itibaren okullarına servislerle veya yürüyerek geldi. Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çalan zille sınıflara geçti.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, tatilin ardından dersbaşı yapan 10 bin öğrenci 26 Haziran'da karneleri alıp yaz tatiline girecek.
