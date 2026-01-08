Beypazarı'nda Taşkın Riskine Önlem

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki mahalledeki derelerde taşkın riskine karşı ıslah çalışması yürütülüyor.

Beypazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa ve Kurtuluş mahallelerinden geçen derelerde aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek taşkına karşı ıslah çalışması başlatıldı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, mahalle sakinlerinin sıkıntı yaşamaması için ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarını belirtti.