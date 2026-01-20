Beypazarı'nda Yaban Geyiği Sürüsü Yiyecek Arıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde aç kalan yaban geyiği sürüsü, doğal yaşam alanlarını terk ederek yiyecek arayışına çıktı.
Beypazarı-Nallıhan kara yolu istikametine inen 100'e yakın geyik cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zorlu hava şartları nedeniyle doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan geyiklerin bu nedenden dolayı yerleşim yerleri yakınlarına geldikleri öğrenildi. - ANKARA
