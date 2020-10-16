Beypazarı Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz'dan kadın çiftçilere ziyaret - Son Dakika

Beypazarı Tarım ve Orman Müdürü Esin Korkmaz, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla ilçedeki kadın çiftçilere ziyarette bulundu.

Korkmaz, beraberinde Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ile Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kadın çiftçileri ziyaret etti.

Dünyada kadının yerinin başka olduğunu, kadının bulunmadığı yerde tarımdan çok fazla bahsedilemeyeceğini dile getirerek, önümüzdeki günlerde kadın çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinleyeceğini ve çözüm arayışlarını sürdüreceğini kaydetti.