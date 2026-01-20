Beypazarı Terziler Esnaf Odası\'na Keleşoğlu Seçildi

Beypazarı Terziler Esnaf Odası Başkanlığına Önder Keleşoğlu getirildi.

Belediye binasının altındaki salonda yapılan genel kurulda, başkanlık için mevcut başkan Fahri Arslan ile Önder Keleşoğlu adaylığını açıkladı.

Yapılan seçimde 86 oy alan Keleşoğlu, odanın yeni başkanı oldu.

Keleşoğlu, kendisini başkanlığa seçen üyelere teşekkür ederek, oda üyelerinin sıkıntılarını ilgili birimlerde ivedilikle ileteceklerini kaydetti.