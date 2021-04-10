Beypiliç Boluspor: 0-1

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Erkan Akbulut (xx), Ali Tuna (xx)

ALTAY: Cihan (x) - Tolga (xx), Berkay (xx), Murat (xx), Cebrail (xx) (Dk. 46 Mehmet Erdem xx), Scuk (xx) (Dk. 72 Deniz x), Thiam (x) (Dk. 62 Zeki x), Kappel (xx), Regattin (x) (Dk. 79 Mossoro xx), Ziya (x) (Dk. 62 İlhan x), Paixao (x)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxx) - Fethi (xx), Ali (xxx), Burak Bekaroğlu (xx), Oğuzhan (xx), Muhammed (xxx) (Dk. 90 Marlinho), Burak Asan (xx) (Dk. 74 Muhsin xx), Tugay (xx), Abdullayev (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 90 Hamza), Kasongo (xx) (Dk. 83 Diouf xx)GOL: Dk. 34 (P) Muhammed ( Boluspor )SARI KARTLAR: Berkay ( Altay ), Burak Asan, Tugay, Ali (Boluspor)

TFF 1'inci Lig'de ilk 2 hedefleyen Altay, 29'uncu haftada konuk ettiği Beypiliç Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü 34'üncü dakikada penaltıdan Muhammed kaydetti. Bu sonuçla 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Altay 53 puanda kalırken, dış sahada 4'te 4 yapan Bolu ekibi 35 puana ulaştı.14'üncü dakikada Altaylı Regattin'in sağdan ortasında Thiam gelişine vurdu, kaleci Selmani'nin çeldiği top karambole neden oldu. Son olarak Paixao'nun vuruşunda elle müdahale gerekçesiyle Altaylı futbolcular penaltı bekledi, Hakem Mert Güzenge oyunu devam ettirdi.18'inci dakikada Ziya'nın soldan şutunda kaleci Selmani meşin yuvarlağı kornere yumrukladı.24'üncü dakikada konuk ekipten Abdullayev sağdan ceza sahasına girip yerden vurdu, top yandan dışarı gitti.34'üncü dakikada Beypiliç Boluspor öne geçti. Gökhan'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Muhammed, kaleci Cihan'ın müdahalesiyle kendini yerde buldu, Hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Muhammed kaleciyi ters köşeye yatırdı: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.50'inci dakikada konuk ekipten Gökhan'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Cihan uzanarak gole izin vermedi.60'ıncı dakikada sağdan Tolga'nın ortasında altı pasta Paixao topa dokunamadı.70'inci dakikada Kappel'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Selmani köşeye giden topu son anda kornere çeldi.89'uncu dakikada sol çaprazdan Murat'ın plase vuruşunda kaleci Selmani parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.90+1'inci dakikada Mossoro sağdan kesti, arka direkte Kappel'in şutunda savunma golü önledi.

90+'3'üncü dakikada sağdan Tolga ortaladı, arka direkteki Paixao'nun kafa vuruşunda top kaleci Selmani'nin kucağında kaldı. Beypiliç Boluspor müsabakayı 1-0 kazandı.

- İzmir