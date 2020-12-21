Beypiliç Boluspor: 1-0 - Son Dakika

Beypiliç Boluspor: 1-0

21.12.2020 19:54
Beypiliç Boluspor: 1-0, System.String[]

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Emre Malok, Kemal Elmas, Murat Altan YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah - Kerem, Erkam, Boli, Erhan, Savicevic (Dk. 83 İlyas), Ferhat Burak Çalık (Dk. 82 Ahmethan), Gökhan Alsan (Dk. 65 Buğra), Guido (Dk. 82 Enes), Nadir (Dk.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Emre Malok, Kemal Elmas, Murat Altan

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah - Kerem, Erkam, Boli, Erhan, Savicevic (Dk. 83 İlyas), Ferhat Burak Çalık (Dk. 82 Ahmethan), Gökhan Alsan (Dk. 65 Buğra), Guido (Dk. 82 Enes), Nadir (Dk. 50 Gyasi)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Mosquera - Kerim, Tugay, Burak Asan (Dk. 66 Alican), Melih, Poepon (Dk. 66 Hamza), Gökhan Sazdağı (Dk. 85 Mihajlovic), Silva (Dk. 83 Caner Öztürk), Muhammed Aykut, Burak BekaroğluGOLLER: Dk. 29 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor)SARI KARTLAR: Boli, Savicevic, Kerem Can (Yılport Samsunspor) - Melih (Beypiliç Boluspor)

Yılport Samsunspor, TFF 1'inci Lig'in 15'inci haftasında evinde ağırladığı Beypiliç Boluspor'u Gökhan Alsan'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

9'uncu dakikada Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Erkam'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.11'inci dakikada Savicevic'in ceza sahasına yaptığı ortada Nadir'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.13'üncü dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Savicevic'in şutunda top kaleciden döndü. Dönen topa röveşata ile karşılık veren Savicevic'in güzel şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.29'uncu dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Burak Çalık'ın ceza sahasına yaptığı ortada Gökhan Alsan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.33'üncü dakikada Nadir'in topuk pasıyla buluşan Burak Çalık'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.43'üncü dakikada Guido'nun yerden pasıyla buluşan Nadir'in vuruşunda top defansa da çarparak kornere çıktı.58'inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspot atağında Burak Çalık'ın yerden pasıyla buluşan Gökhan Alsan'ın ceza sahası içerisinden kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.80'inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Gyasi kalecinin üzerinden atmak istedi fakat kaleci topu uzaklaştırdı.83'üncü dakikada İlyas'ın derinleme pasıyla buluşan Ahmethan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şut auta çıktı.

Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.


Beypiliç Boluspor: 1-0
Beypiliç Boluspor: 1-0
Beypiliç Boluspor: 1-0
Beypiliç Boluspor: 1-0
Beypiliç Boluspor: 1-0

Gökhan Alsan, Burak Çalık, Samsunspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beypiliç Boluspor: 1-0 - Son Dakika Spor


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