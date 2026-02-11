Beyşehir\'de B-Reçete Sistemi Toplantısı

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik B-Reçete Sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Müdürlük toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, B-Reçete Sistemi kapsamında bitki koruma ürünlerinin üretim, satış ve uygulama aşamalarında elektronik sisteme geçiş süreci hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, zirai ilaçların hatalı ve gereğinden fazla kullanımı ile pestisit kalıntısının azaltılması konuları görüşüldü.

Toplantıya, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı ve mahalle muhtarları katıldı.