Beyşehir'de Bisiklet Tutkunlarına Gıda Molası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beyşehir'de Bisiklet Tutkunlarına Gıda Molası

08.02.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'dan yola çıkan bisikletçiler, Beyşehir'de mola vererek Uluslararası Beyşehir Bisiklet Evi'nde dinlendi.

Fransa'dan yola çıkarak dünyanın farklı noktalarına pedal çeviren bisiklet tutkunları, Beyşehir'de mola verdi.

Moğolistan ve Çin rotasında ilerleyen bisikletçiler, Uluslararası Beyşehir Bisiklet Evinin konuğu oldu.

Fransa'dan pedal çevirerek dünya turuna çıkan Vincent Dravet, Steve Le Roux ve Floriane Brion, ilçe durağında dinlenme ve konaklama imkanı buldu. Bisikletçilerin turlarını Moğolistan'da tamamlayacakları öğrenildi.

Fransa'dan yola çıkarak Çin'e doğru pedal çeviren Remi La Tay ve Etianne Gicgmimux da ilçede mola verdi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Uluslararası Beyşehir Bisiklet Evi'nin son konuklarının Fransız bisiklet dostları olduğunu belirterek, "Bu zorlu ve ilham verici yolculukta Fransız konuklarımızı pedal dostu ilçede ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Beyşehir'de hayırsever ailenin yaptırdığı cami inşaatı yükseliyor

Beyşehir ilçesinde hayırsever bir ailenin maddi katkılarıyla yapımına başlanan cami inşaatı devam ediyor.

Avşar Mahallesi TOKİ 2. Etap bölgesinde, hayırseverler Mehmet ve Hanife Yapıcı tarafından yaptırılan cami inşaatını Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş yerinde inceledi. İncelemelerde Müftü Aktaş'a mahalle muhtarı Olcay Uğur ile cami derneği yetkilileri eşlik etti.

İnşaat süreci hakkında yetkililerden bilgi alan Aktaş, caminin yapımına katkı sunan hayırsever aileye, dernek yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Fransa, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de Bisiklet Tutkunlarına Gıda Molası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

16:33
Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor Fast-food restoranlarını sarsacak karar
Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor! Fast-food restoranlarını sarsacak karar
16:09
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
16:04
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
14:25
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 16:49:47. #7.11#
SON DAKİKA: Beyşehir'de Bisiklet Tutkunlarına Gıda Molası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.