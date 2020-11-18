Beyşehir'de cami temel atma töreni - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yapımına başlanılan caminin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yeni Mahalle'deki Ravza Camisi'nin temel atma törenine katılan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, yaptığı konuşmada, camilerin Türk İslam toplumu için çok büyük manevi değerleri bulunduğuna dikkati çekti.

İlçe Müftüsü Veysel Kükrek ise caminin Hayrul İzzet Vakfı ile Beyşehir İmam Hatipliler Yaşatma Derneği'nin arazileri üzerine inşa edildiğini vurgulayarak, "Huzurlarınızda her iki vakfa ve derneğe de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Eğer onlar gerekli onayı vermemiş olsalardı burada cami yapma imkanı olmayacaktı." dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da "İnşallah bu cami de bitecek ve daha nice camilerin yapılmasına önder olacağız." diye konuştu.