Beyşehir\'de Cenaze Hizmetleri Kursu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi, vatandaşlara yönelik mesleki ve sosyal eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Beyşehir'de, cenaze hizmetleri alanında görev almak isteyenlere yönelik eğitim kursu başladı.

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde, kadınlara yönelik olarak açılan kurs yoğun ilgi gördü. Kurs, Vaiz Melek İleri ile Kur'an Kursu Öğreticisi Filiz Aydın'ın eğitmenliğinde yürütülüyor. Kursun açılış dersinde konuşan Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş, cenaze hizmetlerinin büyük bir sorumluluk ve hassasiyet gerektirdiğine dikkat çekerek, bu alanda hizmet verecek kursiyerlere başarılar diledi. Eğitim süresince kursiyerlere cenaze hizmetlerine ilişkin dini usuller ve manevi hassasiyetler çerçevesinde bilgiler aktarılacak. Kursta yalnızca teorik eğitim değil, aynı zamanda sorumluluk bilinci ve gönül eğitimi kazandırılması da hedefleniyor. - KONYA