Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de engelli bireylere hayırseverlerin desteği sürüyor
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Beyşehir'de engelli bireylere hayırseverlerin desteği sürüyor

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde engelli bireylere hayırseverlerin desteği devam ediyor.

Beyşehir'de engelli bireylere hayırseverlerin desteği sürüyor, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde engelli bireylere hayırseverlerin desteği devam ediyor.


Beyşehir Engelliler Derneği Başkanı Nazmi Bahçeci, dernek olarak kuruldukları tarihten bu yana Beyşehir ilçesinde yaşayan engelli bireylere hayırseverlerin de desteğiyle 25 tekerlekli sandalye ve 1 akülü araba dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bahçeci yaptığı açıklamada, hayırseverlerden yapılan bağışların devam ettikçe engelli bireylere yardımda bulunmaya devam edeceklerini belirterek, bunların içerisinde onlara danışmanlık hizmeti vermek de olduğunu kaydetti. Bahçeci, dernek olarak bugüne kadar en büyük beklentilerinin ilçeye bir engelliler okulunun kazandırılması olduğunu, bu taleplerinin yerine gelmesinin memnuniyetini yaşadıklarını, kent merkezinde engellilere yönelik bir lokalin de istekleri arasında geldiğini belirterek, en kısa zamanda buna kavuşma ümidi yaşadıklarını dile getirdi.


Bahçeci, dernek olarak kamu ve özel sektörün yerine getirmesi gereken bazı taleplerinin de olduğunu vurgulayarak, bunların anıt alanındaki engelli otopark sayısının artırılması, hükümet binası bahçesine ve yanındaki otoparka engelli yerlerinin yapılması, sağlam kişilerin engelli otopark yerlerine araçlarını park etmemeleri ve bu durumun kolluk kuvvetleri tarafından sıkı bir şekilde denetlenerek kurallara uymayanlara cezai müeyyideler uygulanması olduğunu aktardı. Bahçede, "Yine 03/07/2017 Tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 30/12 maddesinde belirtilen eğime ve TS 9111 kuralına uyulmadan yeni binalarda engelli rampası yapıldığı ve ruhsatlandırılırken bunlar iyice incelenmeden ruhsat verildiği, bunları kullanırken engellilerin çok sıkıntı çektiğini görmekteyiz. Bunların düzeltilmesini arzu etmekteyiz. Bu vesile ile Dünya Engelliler Günü dolayısı ile tüm engelli kardeşlerimizin günlerini tebrik eder, sağlık başarı ve mutluluk dolu günler diliyorum" dedi. - KONYA

Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:22 Kaynak: İHA
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