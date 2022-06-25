Beyşehir'de futbol turnuvası düzenlenecek

Beyşehir'de 16-20 yaş arası gençler arasında turnuva düzenleneceği bildirildi.
AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,"Bu yıl merhum Dursun Turgut anısına düzenlenecek olan 2. Geleneksel Futbol Turnuvası, 25 Temmuz'da başlayacak. Katılım ücretsizdir. Başvurular, 25 Haziran-20 Temmuz'da AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığı'na yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, turnuvanın Esentepe Mahallesi'ndeki sentetik çim sahada akşam saatlerinde oynanacağı, dereceye giren takımlara Konyaspor kombine bileti ve forma gibi ödüller verileceği belirtildi.
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