Beyşehir'de "geleceğe nefes ol" sloganıyla bin 800 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında "bugün fidan, yarın nefes" sloganıyla bin 800 fidan toprakla buluşturuldu.

Gökçimen Mahallesi ağaçlandırma sahasında Beyşehir Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde bin 800 karaçam, mavi selvi ve badem fidanı dikildi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, "İnsanoğlu ağaca benzer. Ne amaçla yükseğe ve ışığa çıkmak isterse, o amaçla yere kök salar. Bu yüzden insanlar, köklerinin sağlam olması için gelecekteki amaçlarını iyi belirlemelidir." dedi.

Fidan dikimine, Kaymakam Yusuf Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, Beyşehir Orman İşletme Müdürü Fırat Arıkan, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle muhtarları da katıldı.