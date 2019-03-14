Beyşehir'de Jandarmadan Kaçak Kazı Operasyonları

Beyşehir ilçesinde Jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonlarla, define aramak amacıyla kaçak kazı yaparak bölgedeki tarihi mirası talan edenlere göz açtırmıyor.

Beyşehir ilçesinde Jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonlarla, define aramak amacıyla kaçak kazı yaparak bölgedeki tarihi mirası talan edenlere göz açtırmıyor.



İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçenin üç farklı noktasında define aramak amacıyla kaçak kazı yaptığı belirlenen 7 kişiyi suçüstü yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri, birisi sit alanı, diğerleri ormanlık alan ve tarihi kalıntıların yer aldığı üç noktada kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.



Kaçak kazı yapan H.Ç, O.C, U.S, A.Y.A, R.Ü, C.A. ve O.M, gözaltına alındı.





Kaçak kazı alanında yapılan incelemede ele geçirilen 3 dedektör, 1 hızar motoru, 1 matkap ve kazıda kullanılan diğer malzemelere el konuldu.



Ele geçirilen kırık testi parçası ve değerli olduğu düşünülen 2 taşın, Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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