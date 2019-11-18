Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de sinema salonu açılışı
Son Dakika Güncel Beyşehir'de sinema salonu açılışı - Son Dakika

Beyşehir'de sinema salonu açılışı

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde, sinema salonu açılışı gerçekleştirildi.

Beyşehir'de sinema salonu açılışı, System.String[]

Beyşehir ilçesinde, sinema salonu açılışı gerçekleştirildi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki açılışta, Belediye Başkanı Adil Bayındır, önümüzdeki yıllarda da ilçeye yazlık bir sinema kazandırılmasına dair planları olduğunu belirtti.


Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde oluşturulacak sinema salonlarında işletmecisi tarafından vizyondaki son filmlerin de gösterime gireceğini ifade eden Bayındır, şöyle konuştu:

"İlçe çocuklarının dünya sinemasından, tiyatro hadisesine kadar her şeyden haberleri olmalı. Kabiliyetli çocuklarımızın sosyal hayata hazırlanması bakımından öğretici filmler olacak. Bizim amacımız bu. Değerlerimize aykırı bir anlayış içinde olmayacağız. Bizler değerlerimizi de, geçmişi de hatırlatacağız. Daha doğrusu özgün filmler, dün bizim insanımız neredeydi nereye geldi. Bütün bunların hayatının anlatıldığı ya da yaşamının anlatıldığı filmlerle inşallah Beyşehir'de yetişen neslimizin hem geçmişi bilmesi, hem de geleceği bilmesi bakımından hangi şehirde yaşadıklarının farkına varmalarını istiyorum."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam istifa etti
Koalisyon sözcüsü, terör örgütünün eğitimlerini PKK sloganıyla kutladı Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 21:36:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de sinema salonu açılışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]