Beyşehir'de Sulak Alanlar Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beyşehir'de Sulak Alanlar Günü Etkinliği

02.02.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğaseverler, Beyşehir Gölü çevresinde sulak alanların önemine dikkat çekmek için toplandı.

Beyşehir'de 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte doğaseverler, sulak alanların önemine dikkat çekmek için bir araya geldi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından organize edilen etkinliğe çok sayıda doğa tutkunu katıldı.

Yeşildağ İskele mevkisinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde katılımcılar, yaklaşık 5 kilometrelik parkurda yürüyerek Beyşehir Gölü'nün eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği iş birliğiyle suyun ve sulak alanların ekosistem açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekilen bir farkındalık çalışması da yapıldı. Programda ayrıca Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından, sulak alanlarda yaşam süren su kuşlarını konu alan bir fotoğraf sergisi açıldı.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, sergiyle bölgenin doğal değerlerini tanıtmayı ve bu özel ekosistemin daha yakından tanınmasını amaçladıklarını belirterek, etkinliğe katkı sunan tüm katılımcılara ve Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teşekkür etti.

Kadınlar kadınları fotoğraflayacak

Beyşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından "Kadın Gözünden Kadına Dair" temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneğinden yapılan açıklamada, kadınların hayatın içindeki gücünü, sevgisini, şefkatini, merhametini ve karşılaştığı zorlukları fotoğraf kareleriyle anlatmayı amaçlayan yarışmanın yalnızca kadın fotoğrafçılara açık olacağı belirtildi.

Açıklamada, 1 Şubat'ta başlayan yarışmanın 20 Şubat'a kadar devam edeceği bildirildi.

Katılımcılar, fotoğraflarını Beyşehir Fotoğraf Kulübü'nün sosyal medya hesabından paylaşacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarışmacılar her gün bir fotoğraf paylaşabilecek ancak 24 saat içinde yalnızca bir fotoğraf değerlendirmeye alınacak. Paylaşılan fotoğrafların yarışmaya dahil edilebilmesi için, fotoğraf açıklamasına mutlaka '8 Mart Dünya Kadınlar Günü fotoğraf Yarışması içindir' ifadesinin yazılması gerekiyor. Yarışma sonuçları 27 Şubat'ta açıklanacak. Ödül töreni ve sergi açılışının ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yapılması planlanıyor. Yarışmada birinciye 5 bin lira, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye 3 bin lira, BFK Özel Ödülü 2 bin 500 lira, BFK Kadın Yöneticiler Özel Ödülü ile 2 bin lira ödül veilecek."

Kaynak: AA

Beyşehir Gölü, Etkinlikler, Güncel, Kültür, Sanat, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de Sulak Alanlar Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Denizde erkek cesedi bulundu Kimliği belirlendi Denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi
85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz

15:43
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
15:19
Necdet Kökeş hayatını kaybetti
Necdet Kökeş hayatını kaybetti
15:19
Koltuklara bırakıldı Fenerbahçe’den taraftarına bir jest daha
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 16:03:53. #7.11#
SON DAKİKA: Beyşehir'de Sulak Alanlar Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.