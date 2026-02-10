Beyşehir\'de Üç Ayların Fazileti Konferansı

Beyşehir'de ilahiyatçı yazar Necmettin Nursaçan, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şehir Konferansları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen ve "Üç Ayların Fazileti" konulu konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Nursaçan, üç ayların manevi iklimi, ibadet bilinci ve toplumsal dayanışmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçi ve besiciye yerinde eğitimler

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı birimi tarafından yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında üreticilerle sahada bir araya geliniyor.

Hayvansal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen toplantılardan biri, Göçü Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda çiftçi ve besiciler bilgilendirilirken, üreticilerin soruları da yetkililer tarafından yanıtlandı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında; şap, bruselloz ve tüberküloz hastalıkları, hayvansal hastalıklarla mücadele yöntemleri, et ve süt veriminin artırılması, aşılama kampanyaları ile hayvancılık destekleri başta olmak üzere birçok önemli konu ele alındı.

Beyşehir'de esnafa prim borcu uyarısı

Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhlis Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan genelge ile prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin şartlarda değişikliğe gidildiğini hatırlattı.

Yeni düzenlemeye göre, prim borçlarının taksitlendirilmesinde uygulanan teminat zorunluluğu sınırının 50 bin liradan 250 bin liraya yükseltildiğini belirten Bülbül, "İlgili tüm esnafımızın bu düzenlemeleri dikkate alarak mağduriyet yaşamamaları adına gerekli başvuruları zamanında yapmaları büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.