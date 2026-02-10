Beyşehir'de Üç Ayların Fazileti Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beyşehir'de Üç Ayların Fazileti Konferansı

Beyşehir\'de Üç Ayların Fazileti Konferansı
10.02.2026 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlahiyatçı Necmettin Nursaçan, Beyşehir'de 'Üç Ayların Fazileti' konferansında önemli konuları ele aldı.

Beyşehir'de ilahiyatçı yazar Necmettin Nursaçan, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şehir Konferansları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen ve "Üç Ayların Fazileti" konulu konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Nursaçan, üç ayların manevi iklimi, ibadet bilinci ve toplumsal dayanışmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçi ve besiciye yerinde eğitimler

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı birimi tarafından yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında üreticilerle sahada bir araya geliniyor.

Hayvansal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen toplantılardan biri, Göçü Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda çiftçi ve besiciler bilgilendirilirken, üreticilerin soruları da yetkililer tarafından yanıtlandı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında; şap, bruselloz ve tüberküloz hastalıkları, hayvansal hastalıklarla mücadele yöntemleri, et ve süt veriminin artırılması, aşılama kampanyaları ile hayvancılık destekleri başta olmak üzere birçok önemli konu ele alındı.

Beyşehir'de esnafa prim borcu uyarısı

Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhlis Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan genelge ile prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin şartlarda değişikliğe gidildiğini hatırlattı.

Yeni düzenlemeye göre, prim borçlarının taksitlendirilmesinde uygulanan teminat zorunluluğu sınırının 50 bin liradan 250 bin liraya yükseltildiğini belirten Bülbül, "İlgili tüm esnafımızın bu düzenlemeleri dikkate alarak mağduriyet yaşamamaları adına gerekli başvuruları zamanında yapmaları büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Necmettin Nursaçan, Beyşehir, Ekonomi, Kültür, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de Üç Ayların Fazileti Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
Galatasaray, Barcelona’dan istedi 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
İran, İstanbul’dan neden vazgeçti Bakan Fidan açıkladı İran, İstanbul'dan neden vazgeçti? Bakan Fidan açıkladı
Fenerbahçe’nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon Fenerbahçe'nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon
Çok büyük hayallerle gelmişti... İşte Jhon Duran’ın Türkiye’deki 6 aylık macerası Çok büyük hayallerle gelmişti... İşte Jhon Duran'ın Türkiye'deki 6 aylık macerası
Melis İşiten’den ağızları açık bırakan itiraf Melis İşiten'den ağızları açık bırakan itiraf

18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:43
Somali’de yolcu uçağı Hint Okyanusu’na acil iniş yaptı
Somali'de yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Yatırımcı ne yapmalı İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 18:37:35. #7.11#
SON DAKİKA: Beyşehir'de Üç Ayların Fazileti Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.