Beyşehir'e Yeni Emniyet Müdürlüğü Binası
53 dakika önce
Konya'nın Beyşehir ilçesine, yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşa ediliyor.
Konya
'nın Beyşehir
ilçesine, yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü
hizmet binası inşa ediliyor.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun
yaptığı açıklamada, Selçuklu
mimarisi tarzında yapılacak yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının başlayan inşaat çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Beyşehir Belediyesi
Kültür ve Yaşam Merkezinin karşısında At Çiftliği Mevkisinde yapımına başlanan Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının ihale sürecinin tamamlanmasının ardından işi üstlenen firma tarafından yer teslimi sonrasında çalışmaların bir süre önce başlatıldığını vurgulayan Başkan Özaltun, "Kış şartlarına rağmen inşaat çalışmaları devam ediyor. Hava şartları müsait olduğu sürece çalışmaların devam edeceği belirtiliyor. İhale şartnamesi gereği, yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binamızın 800 takvim günü içerisinde bitirilmesi öngörülüyor. İnşallah binamızın yakın zamanda bitirilmesinin ardından teşkilat mensuplarımız da daha rahat ve konforlu bir ortamda ilçemize asayiş ve diğer hizmetlerini gerçekleştirmeye başlayacak. İlçemize ve Emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Başkan Özaltun, dönemlerinde Beyşehir'de birçok kamu yatırımının da hizmete girdiğini vurgulayarak, ilçenin sadece belediye yatırımları değil, devlet yatırımları yönünden de altın bir dönemi yaşadığını vurgulayarak, "İlçemiz AK Parti iktidarları döneminde sürekli gelişen, büyüyen ve değişen bir trend yakaladı. Yeni yatırımların ve projelerin hayata geçirilmesiyle beraber ilçemiz hak ettiği, özlem duyduğu noktalara inşallah gelmeye başladı. Beyşehir günümüzde çok çabuk kabuk değiştiriyor" ifadelerini kullandı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:32 Kaynak: İHA
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