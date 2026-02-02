Beyşehir Gölü\'nde Balıkçılara Destek!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü'nden geçimini sağlayan tatlı su balıkçılarını yakından ilgilendiren küçük ölçekli balıkçılık desteklemesi için başvurular başladı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı küçük ölçekli balıkçılık desteklemesi müracaatlarının başladığı duyuruldu. Açıklamada, Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği kapsamında başvuruların 10 Nisan 2026 tarihine kadar süreceği belirtildi. Destekten yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahiplerinin, gemilerinin ruhsatının kayıtlı olduğu il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine belirtilen tarihler arasında başvurularını yapmaları gerektiği vurgulandı. Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden biri olan Beyşehir Gölü ve çevresinde faaliyet gösteren balıkçılar, söz konusu destekleme programından doğrudan faydalanabilecek. Yetkililer, başvuru süresinin kaçırılmaması konusunda balıkçılara çağrıda bulundu. - KONYA