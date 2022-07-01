Bu yıl "Haydi koş gel, camiler seninle güzel" temasıyla başlatılan yaz Kur'an kurslarına 4 ile 22 yaşlarındaki herkes katılabiliyor.

Kaynak: AA

Hisarcık, Beyşehir, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyşehir ve Hüyük'te yaz Kur'an kurslarına öğrencilerin ilgisi sürüyor - Son Dakika

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