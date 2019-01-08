Beyşehirli Kadınlar "Anne ve Çocuk Kulübü"Nü Sevdi

Beyşehir Belediyesi
tarafından bir süre önce ilçede hizmete açılan "Anne
ve Çocuk Kulübü" Beyşehirli kadınların yeni uğrak yeri oldu.
Kulüpten yararlanan kadınlar, mekanın sportif imkanlarından yararlanırken çeşitli ikramların da verildiği kafe bölümünde yanlarında getirdikleri örgülerini örüp, keyifli vakit geçiriyor.
Üniversiteli kız öğrenciler de mekana yoğun ilgi gösteriyor.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
ile AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı
'nın da katıldığı bir açılış töreninin ardından hizmete giren Beyşehir Belediyesi Anne ve Çocuk Kulübü'nde, özellikle çocuk sahibi annelerden çok büyük bir ilgi görüyor.
İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun
, çok cüzi, sembolik ücretlerle Beyşehir'de yaşayan her kadının istifade edebileceği Anne ve Çocuk Kulübünün açılmasının ilçede önemli bir sosyal alan ihtiyacını ortadan kaldırdığını, halen kulüpten 850 bayanın kayıt yaptırarak yararlandığını belirtti.