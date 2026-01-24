Beyt Furik'te İsrailli Gazap - Son Dakika
Beyt Furik'te İsrailli Gazap

24.01.2026 19:34
İsrailliler, Batı Şeria'daki Beyt Furik'te 3 Filistinliyi darp etti; çatışmalar devam ediyor.

işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyt Furik köyünü basan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 3 Filistin vatandaşını darbetti.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan biri 70 yaşında 3 Filistinlinin maruz kaldıkları darp sonucu çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.

Filistin'in Sesi Radyosu ise konuya ilişkin verdiği haberinde, Beyt Furik Ovası'nda çatışmalar yaşandığını, Filistinli gençlerin taş attığını, İsrail ordusunun ise yerleşimcilerin saldırılarına ek olarak mermi ve gaz bombası kullandığını bildirdi.

Haberde, İsrail ordusunun söz konusu İsrailli sivillerin saldırısının ardından köye baskın düzenlediği kaydedildi.

Öte yandan Hamas yetkilisi Mahmud Merdavi, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Eriha kentine bağlı Şelal el-Avce bedevi bölgesinde yurtlarını ve evlerini terk etmek zorunda kalan 15 Filistinli aile için açıklama yaptı.

Zoraki göçün sistematik bir yerinden etme ve toprakları sahiplerinden boşaltmayı hedeflediğini belirten Merdavi, "İşgalciler tarafından 15 yeni ailenin yerinden edilmesi ve aynı bölgeden daha önce 94 ailenin yerinden edilmesi, sistematik bir yerinden etme operasyonu ve tam anlamıyla zorla yerinden etme suçudur." ifadelerini kullandı.

Merdavi, "taciz, yıldırma, el koyma, yıkım, tekrarlanan saldırılar ve yeni yerleşim yerlerinin kurulması" şeklinde gerçekleştirilen bir yerinden etme politikası konusunda uyarılarda bulundu.

Şelal el-Avce topluluğunun yerinden edilmesine sessiz kalmanın "diğer toplulukların da yerinden edilmesine kapı açtığını" belirten Merdavi, planın "Ürdün Vadisi'ndeki ve tüm Batı Şeria'daki Filistin varlığını hedef aldığını" vurguladı.

Merdavi, uluslararası toplumu yerleşim genişlemesini durdurmak ve İsrail'e karşı caydırıcı önlemler almak için harekete geçmeye çağırdı.

Kaynak: AA

