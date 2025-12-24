Beytüllahim\'de Barış Mesajıyla Noel Kutlaması

İsrail'in sürdürdüğü saldırılarının gölgesinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan ve Hz. İsa'nın doğduğu yer olarak kabul edilen Beytüllahim kenti, bu yıl Noel'i "barış ve yaşama bağlılığı" vurgulayan mesajlarla kutluyor.

Beytüllahim, Hz. İsa'nın doğum yeri olarak kabul edilmesi ve Hz. Meryem doğumu gerçekleştirdiğine inanılan mağara üzerine inşa edilen Doğuş Kilisesi'ne ev sahipliği yapmasıyla Hristiyanlar açısından kutsal bir kent olarak kabul ediliyor.

Her yıl aralık ayının sonlarında Noel dolayısıyla Hristiyan hacıların yoğun ilgi gösterdiği kent, bu özelliğiyle aynı zamanda önemli bir ruhani ve turistik merkez olarak öne çıkıyor.

Beytüllahim Belediye Başkanı Mahir Kanavati, AA'ya yaptığı açıklamada, belediyenin yaklaşık bir ay önce dünyaya, Filistin topraklarında barışın tek yol olduğu yönünde açık bir mesaj iletmeyi amaçlayan bir kampanya başlattığını belirtti.

Kanavati, bu yılki Noel kutlamalarının Filistin halkı için umut ve kararlılığı simgelediğini, uluslararası kamuoyuna ise Filistinlilerin barış içinde yaşama iradesini yansıttığını söyledi.

– Otellerde doluluk yüzde 80

Filistin Arap Oteller Birliği Başkan Yardımcısı İlyas el-Arca ise Beytüllahim'deki otellerde doluluğun Noel öncesinde yaklaşık yüzde 80'e ulaştığını söyledi.

Otellerdeki misafir sayısının yaklaşık 8 bine ulaştığını, bunların ortalama 6 bininin, "1948 toprakları"ndan geldiğini, ayrıca Hindistan, Romanya ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden yabancı turistlerin bulunduğunu aktaran El-Arca, 2025 yılı sonu itibarıyla otel doluluklarının yaklaşık yüzde 25 olduğunu kaydederek, Beytüllahim, Beyt Sahur ve Beyt Cala kentlerinde toplam 74 otel bulunduğunu, bunlardan 70'inde son dönemde kısmi doluluk yaşandığını kaydetti.

Kutlama manzarası

Bu arada Doğuş Kilisesi Meydanı'nda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam ettiği 2 yıl ardan sonra ilk kez yılbaşı ağacı süslenerek kuruldu.

Bölgeyi ziyaret eden turistler ve ibadet için gelenler yılbaşı ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Ailesiyle Doğuş Kilisesine gelen Filistinli George Subuh, "Bugün Noel'in sevinciyle Hazreti İsa'nın doğumunu kutlamak için geldik. Hepimiz umutluyuz ve barış için dua ediyoruz. Barışın diyarı, İsa'nın topraklarına selam olsun." dedi.

Beytüllahim'deki Rum Ortodoks Kilisesi Rahibi Issa Thaljieh ise Hazreti İsa'nın doğum yeri olması nedeniyle Beytullahim'in eşsiz bir konumu olduğuna işaret ederek, bu seneki Noel'de kentin "dünyaya sevgi ve barış" mesajı yaydığını ifade etti.

Thaljieh, yılbaşı ağacının kurulmasının yanı sıra "1948 topraklarından" Filistinlilerin katılımı ve Hazreti İsa'nın doğumunu kutlamak için gelen turist heyetleriyle birlikte bu yılki atmosferin farklı olduğunu söyledi.

"Bu yıl Noel sevincine, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaşadığı acılar nedeniyle derin bir hüzün eşlik ediyor." diyen Thaljieh, Beytüllahim'de onlar için dua edildiğini; barış sağlanmadan da sevincin eksik kalacağını dile getirdi.