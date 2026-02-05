Beytüllahim'deki Hristiyan Nüfus Dramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beytüllahim'deki Hristiyan Nüfus Dramı

05.02.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başpsikopos Naum, İsrail'in işgal politikalarının Beytüllahim'deki Hristiyan nüfusu 100 binden 30 bine düşürdüğünü söyledi.

Kudüs Anglikan Başpikoposu Husam Naum, İsrail'in işgal politikaları nedeniyle Beytüllahim'de 50 yıl önce 100 bin olan Filistinli Hristiyan nüfusun 30 bine düştüğünü belirtti.

Başpsikopos Naum, Tucker Carlson'ın sosyal medya platformu YouTube üzerinden yayımladığı röportajda, İsrail'in Batı Şeria'da uyguladığı işgal politikalarının Filistinli Hristiyan nüfusun yıllar içinde büyük oranda düşmesine sebep olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Beytüllahim arasına inşa ettiği Ayrım (Utanç) Duvarı ile hareket serbestliğini büyük ölçüde kısıtlamasının bölge ekonomisini büyük ölçüde olumsuz etkilediğini dile getiren Naum, bu durumun çok sayıda Hristiyan ailenin göç etmesine yol açtığını belirtti.

İsrail'in işgal politikalarıyla Beytüllahim'de yaşanan demografik değişime işaret eden Naum, 50 yıl önce kentte 100 bin civarında Hristiyan nüfus bulunduğunu, artık bu sayının 30 binin altına düştüğünü aktardı.

Beytüllahim'in fiilen duvarla çevrili bir kent haline geldiğini kaydeden Naum, "Eğer Beytüllahim'i ziyaret ettiyseniz, şehrin Doğu Kudüs'ten Ayrım Duvarı'yla koparıldığını görürsünüz. İşgal, duvar ve yaygın hareket kısıtlamaları, birçok insanın ülkeyi terk etmesine neden oluyor." dedi.

İşgal altındaki bölgede uğradıkları ayrımcılığa da değinen Başpsikopos Naum, Doğu Kudüs'teki Eşki Şehir bölgesinde özellikle dini kıyafetleriyle yürürken zaman zaman aşırılıkçı İsraillilerin grupların hakaret ve "tükürmek dahil" fiziksel tacizlerine maruz kaldıklarını ancak İsrail polisine başvurdukları halde herhangi bir önlem alınmadığını da söyledi.

ABD kiliselerinin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlere verdiği maddi desteğe üstü kapalı atıfta bulunan Husam, Filistinli Hristiyanlara verilen desteğin "karşı tarafa" yapılan maddi yardımla kıyaslanması halinde bunun "okyanusta bir damla" olduğunu vurguladı.

Öte yandan Husam, Ürdün'ün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi ve Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi'nin restorasyon finansmanını karşıladığını hatırlattı.???????

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Beytüllahim, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beytüllahim'deki Hristiyan Nüfus Dramı - Son Dakika

Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı

17:26
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:42:58. #7.11#
SON DAKİKA: Beytüllahim'deki Hristiyan Nüfus Dramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.