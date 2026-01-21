Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kapalı otoparkta bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Körfez Mahallesi Berk Sokak'ta bulunan otoparkta dün F.O.Y'nin (31) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan A.K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bıçakla Cinayet: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
