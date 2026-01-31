Bıçakla öldürülen gencin ailesi tehdit edildi

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli, Diyarbakır'da gözaltına alınarak SEGBİS'le hakim karşısına çıkacak.

