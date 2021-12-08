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Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı - Son Dakika

Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı

08.12.2021 18:35

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir kadın eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Müzeyyen B. hastaneye kaldırılırken, saldırgan Necmettin G. ise gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken jandarmanın zamanında müdahalesi genç kadını ölümden kurtardı.

Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana gelen olayda; M.B.'nin önünü kesen eski kocası N.G., bağırarak belinden çıkarttığı bıçağı eski karısına saplamaya başladı.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Olaya müdahale eden jandarma ekipleri eski kocayı etkisiz hale getirmeyi başardı. Üç yerinden bıçakla yaralanan M.B.'ye çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti. Yaralı M.B., olay yerine çağrılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KADININ YAŞADIKLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Eski koca ise jandarma ekipleri tarafından polise teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kadının yaşadığı dehşet bir iş yerinin güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi.

Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada
Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada
Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı
Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı
Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı

Hisarcık, Şarkışla, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı - Son Dakika


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