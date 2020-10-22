Bıçaklarıyla ünlü Sürmene'de "bıçak müzesi" inşa edilecek - Son Dakika

Bıçaklarıyla ünlü Sürmene'de "bıçak müzesi" inşa edilecek

22.10.2020 11:01
Bıçaklarıyla ünlü Sürmene'de

Trabzon'un bıçaklarıyla ünlü Sürmene ilçesinde, bir dönüm alan üzerinde yaklaşık 1 milyon 250 bin liralık yatırımla bıçak müzesi inşa edilecek.

Trabzon'un bıçaklarıyla ünlü Sürmene ilçesinde, bir dönüm alan üzerinde yaklaşık 1 milyon 250 bin liralık yatırımla bıçak müzesi inşa edilecek.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AA muhabirine, ilçede bıçakçılığın geçmişinin 3 bin yıl öncesine dayandığını söyledi.

Geçmiş yıllarda ustaların genellikle evlerinin alt katında bulunan atölyelerde geleneksel yöntemlerle bıçak yaptığını anlatan Üstün, halen bıçak yapım ve satışından yaklaşık 5 bin kişinin geçimini sağladığını belirtti.

Üstün, Sürmene Belediyesi adına 2017 yılında müracaat ederek Sürmene bıçağına coğrafi işaret tescili aldıklarını anımsatarak, "Sürmene bıçağı artık dünya çapında bir marka olma yolunda ilerliyor. Dolayısıyla sahte bıçağın önüne geçebilmemiz için coğrafi işaretini almamız gerekiyordu ve bunu da aldık." dedi.

"Sürmene bıçağı" adı altında satılan sahte ürünlerle mücadele için denetim yaptıklarını dile getiren Üstün, "Hem sahte ürün hem de satış ile ilgili denetimlerimizi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Üstün, ilçeye özgü bıçağı daha da ön plana çıkarmak için çalışma yaptıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürmene bıçağını turizme de kazandırmak için müze projesi düşündük. Önce bıçak evi gibi düşünüyorduk ama sonra müze olarak tasarladık. Projemizi Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına (DOKA) sunduk. Görüşmelerimiz sonucunda hibe kredi sağlandı, protokolünü de imzaladık, yakında da ihalesini yapacağız. İnşallah en kısa zamanda ihalesini bitirip imalatları da yaptıktan sonra müzeyi halkımızın hizmetine açacağız. Dışarıdan bu bölgeye gelen çok sayıda yerli turist var. Yabancı turistler de geliyor ancak bu sene pandemiden dolayı biraz aksadı ama önümüzdeki yıllarda yine devam edecektir. Dolayısıyla böyle bir müzeye ihtiyaç vardı. Coğrafi işaretli Sürmene bıçağının müzesini de kuracağız inşallah."

"Müzeyi gezenler Sürmene bıçağının tüm yapım aşamalarını görebilecekler"

Sürmene mimarisini yansıtacak müze binasının ilçe merkezinde Yeni Cami'nin karşısındaki yaklaşık bir dönüm alanda kurulacağı bilgisini veren Üstün, projenin daha da geliştirilmesi noktasında DOKA aracılığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile istişarelerinin sürdüğünü aktardı.

Üstün, hazırladıkları projeye göre müzenin maliyetinin yaklaşık 1 milyon 250 bin lira olduğunu, yapılabilecek yeniliklerin maliyeti değiştirebileceğini söyledi.

Müzede, Sürmene bıçağının geçmişten bugüne yolculuğunun anlatılacağına işaret eden Üstün, "Sosyal medya üzerinden vatandaşlarımıza çağrıda bulunacağız, ellerindeki eski bıçakları, eski atölyelerde bıçak imalatında kullanılan malzemeleri toparlayacağız. Kimin bağışladığını da üzerine yazacağız, yıllarca o isim orada kalacak." diye konuştu.

Üstün, yaklaşık iki yıl içerisinde tamamlanması planlanan müzede balmumundan heykellerin de yer alacağı imalat atölyelerinin kurulacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Müzeyi gezenler Sürmene bıçağının tüm yapım aşamalarını görebilecekler. Yeni ürünler de oluşturulacak stantlarda sergilenecek. Müze projesi, Sürmene için çok önemli ama marka olma yolundaki Sürmene bıçağı için de çok büyük avantaj sağlayacak. Yaklaşık 5 bin kişi bıçaktan ekmek yiyor, geçimini sağlıyor. Dolayısıyla bunun korunması gerekiyordu. Bunun için de önce coğrafi işaretle koruma altına aldık. İmalatını denetliyoruz, satışını da daha düzgün şekilde yaptırmak zorundayız. Şimdi de müze ile yeni bir adım atmış olacağız."

Rahmi Üstün, Sürmene, Trabzon, Müze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bıçaklarıyla ünlü Sürmene'de 'bıçak müzesi' inşa edilecek - Son Dakika

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