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Bıçaklı kavga: 1 ölü

6 saat önce

Sağlık ekiplerinin otomobildeki kişiyi kontrol etmesi Olay yerinde bekleyen ambulans Polis ekiplerinin araçta inceleme yapması Hayatını kaybeden kişinin cesedinin cenaze aracına taşınması Olayın gerçekleştiği otomobil Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerinin otomobildeki kişiyi kontrol etmesi

Olay yerinde bekleyen ambulans

Polis ekiplerinin araçta inceleme yapması

Hayatını kaybeden kişinin cesedinin cenaze aracına taşınması

Olayın gerçekleştiği otomobil Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Sefa A. (23) yönetimindeki 42 N 2242 plakalı otomobil Cedit Mahallesi Aziz Tarhan Caddesi'nde seyir halindeyken, araçta bulunan Mustafa Nizam M. (24) ve Hasan Topuzoğlu (23) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Araç içerisinde kavgaya dönüşen olayda Mustafa Nizam M, Topuzoğlu'nu boğazından bıçakladı. Bu sırada polis ekipleri şüphelendikleri aracı durdurmak istediği sırada sürücü Sefa A, Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde aracı terk ederek kaçtı.

Durumu gören polis ekipleri otomobili incelemek üzere gelirken bu sırada harekete geçen Mustafa Nizam M, otomobili Rauf Denktaş Mahallesi Kazımkarabekir Paşa Caddesi'ndeki kendisine ait iş yerinin önüne götürdükten sonra park edip uzaklaştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Topuzoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Topuzoğlu'nun cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan Mustafa Nizam M. ve Sefa A'yı kısa sürede yakaladı.

Bıçaklı kavga: 1 ölü

Karaman, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:55 Kaynak: AA
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