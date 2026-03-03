Bıçaklı saldırıda görgü tanığı dehşet anlarını anlattı: "Hoca koridora çıkınca yanında durduk ama elimizden bir şey gelmedi" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bıçaklı saldırıda görgü tanığı dehşet anlarını anlattı: "Hoca koridora çıkınca yanında durduk ama elimizden bir şey gelmedi"

03.03.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Özçelik'in olay anında sınıfında bulunan öğrencisi ve meslektaşları yaşananları anlattı. Olayı anlatan öğrenci okulda güvenlik açığının giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Fatma Nur Çelik'in öğretmen arkadaşı, Çelik'in alanında çok kıymetli bir meslektaşı olduğunu ifade etti. Çelik'in komşusu da yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Özçelik'in olay anında sınıfında bulunan ve görgü tanığı olan öğrencisi yaşananları "Hoca koridora doğru çıkınca yanında durduk ama bir şey bilmediğimiz için elimizden de bir şey gelmedi" sözleriyle anlattı.

Fatma Nur Çelik'in sınıf öğrencisi yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, okulda güvenlik açığının giderilmesi gerektiğine dikkat çekerek "Yapan arkadaş bir anda elinde bıçakla okula girmiş, sonra Fatma Nur hocanın sınıfına girip hocayı maalesef katlediyor. Ondan sonra diğer sınıflara girip diğer hocalara ve arkadaşlara saldırmaya çalışmış, müdür yardımcımız arkadaşı etkisiz hale getirmiş. Fatma Nur hoca benim sınıf hocamdı, bizim derslerimize giriyordu. Kendisi çok iyi bir insandı, kimseye kötülük yapacak birisi değildi. Galiba o arkadaşla alakalı disiplin kuruluna bir şey sunmuş; arkadaş da dışarıda madde kullanarak gelip böyle bir eylem yapmış. Ben kendi öğrencisi olduğum için çok üzgünüm, hepimiz çok üzüldük, artık bu olayla bir 'Dur' denilmesi lazım; okula düzgün bir güvenlik sisteminin gelmesi lazım" şeklinde konuştu.

Öğretmen arkadaşı, Çelik'in alanında çok kıymetli bir meslektaşı olduğunu ifade ederken, "Mesleğinde çok yetkin bir öğretmendi. Çok donanımlı, çok zeki, çok akıllı bir öğretmendi. Beraber çalıştık, sanat yaptık ve bu alanda çok kabiliyetli bir arkadaşımızdı. Yeri dolmayacak nadide insanlardan bir tanesiydi. Arabası burada tek kalmış duruyor, çok üzücü. Çocuğunun montu da arkadaydı, bütün hayatları darmadağın oldu. Yazık günah değil mi şimdi? O yüzden bu tür okulların niteliğinin artırılması için çöp torbası doldurur gibi herkesi içine doldurmaktan ziyade bu mesleği yapabilecek insanlarla doldurmak lazım" dedi.

Son olarak Çelik'in komşusu, "Fatma Nur bizim komşumuzdu, çok iyi bir öğretmendi. Çocukları gerçekten çok severdi, biz bunu duyunca şok olduk. Benim çocuklarım da burada okuyor, hem öğretmenimiz hem de komşumuz olarak çok üzüldük. Çocukları buraya göndermemiz için bizi o teşvik etmişti meslek okulu olduğu için, gerçekten çok üzgünüm" diyerek anlattı.

Kaynak: İHA

Toplum, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bıçaklı saldırıda görgü tanığı dehşet anlarını anlattı: 'Hoca koridora çıkınca yanında durduk ama elimizden bir şey gelmedi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler

12:13
İsrail-ABD saldırılarında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi.
İsrail-ABD saldırılarında İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi.
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:26:58. #7.11#
SON DAKİKA: Bıçaklı saldırıda görgü tanığı dehşet anlarını anlattı: "Hoca koridora çıkınca yanında durduk ama elimizden bir şey gelmedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.