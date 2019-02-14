Biga'da Kuvvetli Yağış

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Kocabaş Çayı taştı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Kocabaş Çayı taştı.



İlçede iki gündür etkisini sürdüren yağışlar, Biga'yı ikiye bölen ve bir bölümü otopark olarak kullanılan Kocabaş Çayı'nda taşkına neden oldu. Çevredeki otomobiller kaldırıldı, belediye ekipleri de otopark alanına araç bırakılmaması yönünde uyarıda bulundu.



Belediye zabıta ekipleri otopark alanına girişi yasaklarken, çayın taşması herhangi bir zarara neden olmadı.

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