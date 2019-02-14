Biga'da Kuvvetli Yağış
14 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Kocabaş Çayı taştı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Kocabaş Çayı taştı.
İlçede iki gündür etkisini sürdüren yağışlar, Biga'yı ikiye bölen ve bir bölümü otopark olarak kullanılan Kocabaş Çayı'nda taşkına neden oldu. Çevredeki otomobiller kaldırıldı, belediye ekipleri de otopark alanına araç bırakılmaması yönünde uyarıda bulundu.
Belediye zabıta ekipleri otopark alanına girişi yasaklarken, çayın taşması herhangi bir zarara neden olmadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:34 Kaynak: AA
Türkiye'den Avusturya'ya Bozkurt Tepkisi: İlişkilerimize Etkileri Olur
Sevgililer Günü Kampanyalarında Lider, Teknolojik Ürünler Oldu
Uçakta Cep Telefonunu Kapatmayan Yolcuya 2 Bin 124 TL Ceza Verilecek
Konkordatoya Giren Borçlulardan Alacaklara İlişkin Düzenleme