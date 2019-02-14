Son Dakika Haberleri: Biga'da Kuvvetli Yağış

Biga'da Kuvvetli Yağış

14 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Kocabaş Çayı taştı.

Biga'da Kuvvetli Yağış, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Kocabaş Çayı taştı.

İlçede iki gündür etkisini sürdüren yağışlar, Biga'yı ikiye bölen ve bir bölümü otopark olarak kullanılan Kocabaş Çayı'nda taşkına neden oldu. Çevredeki otomobiller kaldırıldı, belediye ekipleri de otopark alanına araç bırakılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Belediye zabıta ekipleri otopark alanına girişi yasaklarken, çayın taşması herhangi bir zarara neden olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:34 Kaynak: AA

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