Biga'da Kuvvetli Yağış ve Taşkın Riski - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Biga'da Kuvvetli Yağış ve Taşkın Riski

03.02.2026 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biga'da etkili sağanak sonrası su seviyesinin yükselmesiyle tedbir amaçlı park alanları kapatıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Kocabaş Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi üzerine, dere yatağı çevresindeki araç park alanları tedbir amacıyla kapatıldı.

Bölge genelinde etkili olan sağanak sonrası çaydaki su seviyesinin artmasıyla birlikte Biga Belediyesi ve Biga Kaymakamlığı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Taşkın riskine karşı otopark alanındaki araçların tahliyesi istenirken, vatandaşların duyarlılığıyla park halindeki araçlar kısa sürede bölgeden çekildi.

Araçların tahliye edilmesinin ardından otopark giriş ve çıkışları, Biga Belediyesi ekiplerince bariyerlerle kapatılarak güvenlik önlemi alındı.

Öte yandan, yükselen suyun Atatürk Köprüsü altındaki geçiş noktasında yer yer taşmalara neden olması sebebiyle bu bölgedeki araç ve yaya geçişleri de kontrollü olarak engelleniyor.

Çanakkale Valiliği de il genelinde beklenen fırtına ve kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulunarak, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biga'da Kuvvetli Yağış ve Taşkın Riski - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti
Alanyaspor’da ayrılık Ogundu’nun yeni adresi Bundesliga Alanyaspor'da ayrılık! Ogundu'nun yeni adresi Bundesliga
Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı
Asensio’dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı Asensio'dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

19:15
İmzalar atıldı En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
19:09
Büyük Menderes Nehri’nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
17:41
Keçiören Belediyesi’nde tartışma yaratacak “uyuşturucu testi“ uygulaması
Keçiören Belediyesi'nde tartışma yaratacak "uyuşturucu testi" uygulaması
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
17:29
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 20:05:06. #7.11#
SON DAKİKA: Biga'da Kuvvetli Yağış ve Taşkın Riski - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.