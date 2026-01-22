Bihaç Cephesi'nde Bağımsızlık Söyleşisi - Son Dakika
Bihaç Cephesi'nde Bağımsızlık Söyleşisi

22.01.2026 10:16
Rami Kütüphanesi'nde Bihaç Cephesi'ni ele alan bir söyleşi ve savaş fotoğrafları sergisi düzenlenecek.

Rami Kütüphanesi'nde yarın "Bosna-Hersek'in Bağımsızlığının Savunmasında Bihaç Cephesi (1992-1995)" başlıklı söyleşi düzenlenecek.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, her yaştan katılımcıya açık olan program, Rami Kütüphanesi-Salon 120'de gerçekleştirilecek.

Naser Şimşek'in yöneteceği, Sead Jusic'in konuşmacı olacağı programda, Bihaç Cephesi'nin askeri, siyasi ve toplumsal boyutları değerlendirilecek.

Bosna Savaşı sürecinde kuşatma altında direnen ve Bosna-Hersek'in bağımsızlık mücadelesinin en kritik ve sembolik cephelerinden biri olarak tarihe geçen Bihaç bölgesi ile bu tarihi direniş, söyleşide bütüncül bir perspektiften ele alınacak.

Savaşın seyrini etkileyen stratejik kararlar konuşulacak

Özellikle Bihaç ve Buzim hattında verilen mücadele, yerel direnişin örgütlenme biçimi, cephede öne çıkan kahramanlık anlatıları ve savaşın seyrini etkileyen stratejik kararlar etkinlikte değerlendirilecek.

Bosna direnişinin belgeler, savaş fotoğrafları ve saha verileri ışığında yalnızca askeri mücadele değil, aynı zamanda varoluş ve bağımsızlık savunması olduğu vurgulanacak.

Programın önemli başlıklarından biri de 1994 sonbaharında Ratko Mladic'in bizzat komuta ettiği ve "Breza-94" olarak bilinen saldırı operasyonu olacak.

Savaş fotoğrafları sergisi katılımcılarla buluşacak

Söyleşi öncesi Bosna-Hersek Cumhuriyeti Ordusu'na ait savaş fotoğraflarından oluşan sergi de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Etkinlik, Bosna Hersek'in yakın tarihine ışık tutarken, direniş, kolektif hafıza ve bağımsızlık kavramlarını yeniden düşünmeye davet ediyor.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
