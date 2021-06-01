Üye Girişi
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran; "İnternet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz" - Son Dakika

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran; "İnternet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz"

01.06.2021 19:28

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran; "İnternet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz" "Gazetelerimizin internet siteleri bulundukları şehirlerde en fazla ilgi gören, içerik üreten internet siteleri olsun" "Pandemiyi mali açıdan en az zararla...

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran; "İnternet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz"

"Gazetelerimizin internet siteleri bulundukları şehirlerde en fazla ilgi gören, içerik üreten internet siteleri olsun"

"Pandemiyi mali açıdan en az zararla atlatan sektörlerden birisiyiz"

"Sektöre yatırım yapın"

ÇORUM - Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, "İnternet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz" dedi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Çorum'da yayın yapan gazetelerin sahipleri ve yazı işleri müdürleriyle bir araya geldi. Yazılı basının sıkıntılarının konuşulduğu toplantıda Genel Müdür Duran, sektörün özellikle pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntılar ve gazeteleri rahatlatmaya yönelik kurum tarafından atılan adımlar hakkında bilgiler aktardı.

İnternet medyasının doğrulattırma mekanizmasında yaşanan soruna dikkat çeken Genel Müdür Duran, "Gazetecilik kültürü açısından da özellikle son dönemde internet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz. İnternet medyasında doğrulattırma mekanizmasının sorunu olduğunu hep beraber müşahade ediyoruz. Bunu kötü niyet olarak algılamıyoruz. Değerlendirmiyoruz. "Önce haberi ben gireyim. Benim haberime şu kadar erişim gelsin. Doğru mu? Yanlış mı? Bu haber ona sonra bakarız. Gazetecilikte böyle bir hataya mahal veremezsiniz. O gazeteyi baskıdan çıkarırsınız o hatayı düzeltirsiniz" diye konuştu.

"Gazetelerimizin içerik üreten internet siteleri olsun"

Gazetelerin internet sitelerinin bulundukları şehirlerde en fazla ilgi gören, en fazla içerik üreten internet siteleri olmasını istediklerini anlatan Genel Müdür Duran, "Çünkü zaman evriliyor. Kağıttan büyük bir ölçüde uzaklaşılıyor. Tiraj sorununu hepimiz yaşıyoruz. Pandeminin özel bir etkisi var. Artık kağıda basmayıp internet üzerinden yayın yapan gazeteler var. Dünyanın nereye gittiğini görmeliyiz. En çok satan, en çok tirajı olan gazete aynı zamanda en çok internet sitesine sahip değil. Bir çok ilde maalesef gazeteler internet sayfalarına gereken önemi vermiyor. Editoryal alt yapı oluşsa, birkaç tane eleman istihdam edilse, içerik üretse ve gazetelerimiz kendi gazetecilik kültürlerini bu sitelere aktarsalar. Bu anlamda eğitim çalışmaları da yapıyoruz. Pandemi sürecinden sonra online eğitimler vermeye başladık. Bu süreci birlikte göreceğiz, birlikte göreceğiz ve geliştireceğiz. Pandemi döneminde bir dizi önlemler aldık. Kurum olarak biraz daha bağımsız hareket edebilmenin kabiliyetini gösterdik" diye konuştu.

Basının pandemi sürecini mali açıdan en zararla atlatan sektörlerden birisi olduğunu anlatan Duran, "Pandemiyi mali açıdan en az zararla atlatan sektörlerden birisiyiz. Sadece bir düşüncemiz vardı insan kaynakları açısından emekçiyi kollamak, çalışan çıkarmamak. İlanlarda kısmi düşüşler oldu. Cumhurbaşkanımız açıkladı, Eylül gibi pandemi etkisini büyük ölçüde yitirecek. Artık tirajımıza mani olan konularda ortadan kalkmaya başladı. Bundan sonrasında yapılması gereken çalışmaları yönetim kurulumuz ve genel kurulumuz da görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

"Sektöre yatırım yapın çağrısı"

Sektöre yatırım yapılması için çağrıda bulunan Duran, şunları kaydetti;

"Dijitale yatırım yaptığınız gibi gazetelerinize de yatırım yapın. Gazeteleri vatandaşlara ulaştırabilme, organize olma veya reklam verme, değişik pazarlama teknikleri gibi konularda gazeteleri ayakta tutabilecek neler varsa onları sürdürelim. Ziyaret ettiğimiz illerde kamu kurumlarıyla da görüşüyoruz. Yerel basına sahip çıkılmasına istiyoruz. Gazetecilerde birer kamu görevlisi. Özellikle pandemi döneminde en büyük yükü sağlıkçılarımız ve güvenlik görevlilerimiz taşıdılar. Ama gazetecilerde onlar gibi zor şartlar altında çalıştılar. Hastanelerden haberler yaptılar. Salgının etkili olduğu yerde kalmak zorunda kaldılar. Birçoğu hasta oldu. Vefat eden gazetecilerimiz oldu"

Toplantıya BİK Yönetim Kurumu Kurulu Üyesi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, BİK insan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk, BİK Çorum Şube Müdürü Abdullah Güler, Valilik Basın ve Halka İlişkiler Müdürü Cengiz Yıldıran katıldı.

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran; İnternet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran; İnternet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran; İnternet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran; İnternet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran; İnternet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran; İnternet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran; İnternet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran; İnternet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz

Basın İlan Kurumu, İnternet, Pandemi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran; 'İnternet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevinden ayrıldı Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevinden ayrıldı 1 hafta arayla kahreden 2 ölüm! 7 aylık hamile kadın önce bebeğini kaybetti, sonra kendisi öldü 1 hafta arayla kahreden 2 ölüm! 7 aylık hamile kadın önce bebeğini kaybetti, sonra kendisi öldü Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde kuşkonmaz tarifi verildi, görenler şaştı kaldı Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde kuşkonmaz tarifi verildi, görenler şaştı kaldı Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Son Dakika Haberleri
17:59 Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak
17:42 Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler
17:40 Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti
17:39 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi
17:18 Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi
17:17 İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: Altın Haziranda 560 lirayı görebilir
17:11 Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
17:00 Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor
16:42 Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti
16:33 Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a üçlü işbirliği mesajı: Türkiye olarak varız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a üçlü işbirliği mesajı: Türkiye olarak varız         
19:56
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi         
19:36
Ali Koç, MHK'ya çok sert yüklendi: UEFA'da bize gülüyorlar Ali Koç, MHK'ya çok sert yüklendi: UEFA'da bize gülüyorlar         
19:14
Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti         
19:02
Henry Onyekuru menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi Henry Onyekuru menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi         
18:24
Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler         
17:42
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi         
17:40
Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü         
17:17
Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar         
16:45
Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı         
16:35
Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu         
15:33
İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar         
15:00
Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL         
14:34
Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi         
12:37
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 20:03:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran; "İnternet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement