Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi

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Norveç kadın hentbol takımı oyuncuları, yönetmeliğe aykırı olarak bikini yerine şort giydikleri için para cezasına çarptırılmıştı. ABD'li ünlü şarkıcı Pink yaptığı açıklamada Norveçli hentbolcularla gurur duyduğunu belirtti.

"HELAL KIZLAR"

Pink sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Formalarla ilgili cinsiyetçi kurallara karşı çıktıkları için Norveç Kadın Plaj Hentbol Takımı ile çok gurur duyuyorum. Helal kızlar. Cezalarınızı ödemekten memnun olurum. Böyle devam edin" ifadelerini kullandı. Norveç Kadın Plaj Hentbol Takımı ise Pink'e desteğinden ötürü teşekkür etti.