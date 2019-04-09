Son Dakika Haberleri: Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 32 Yaşında

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 32 Yaşında

41 dakika önce

Bilecik Amatör Spor Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, başkanı olduğu kurumun 32'inci yaşında kutladı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 32 Yaşında, System.String[]
Bilecik Amatör Spor Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, başkanı olduğu kurumun 32'inci yaşında kutladı.

Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, "9 Nisan 1987 yılında kurulmuş olan Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun 32'inci doğum günün yürekten kutluyor, uzun yıllar faaliyet göstermesini diliyorum. Bilecik'teki amatör spor kulüpleri ile birlikte daha nice başarılı çalışmalara imza atmak dileğiyle. Kurucu başkanımız olan Mehmet Bayındır ardından sırasıyla Ali Pamukçu, Erol Çim'e vermiş hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Ben de bu kurumun 4'üncü başkanı olarak 3 başkanımıza uzun ömürler dilerim" dedi.

Öte yandan Amatör Spor Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez, Bilecik Amatör Spor Federasyonu Başkanı Nusret Tosun'u telefonla ayarak, yeni yıllarını kutladı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:41 Kaynak: İHA

Nusret Gökçe, Bilecik, Yaşam
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