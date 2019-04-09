Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 32 Yaşında
41 dakika önce
Bilecik Amatör Spor Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, başkanı olduğu kurumun 32'inci yaşında kutladı.
Bilecik
Amatör Spor Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, başkanı olduğu kurumun 32'inci yaşında kutladı.
Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, "9 Nisan 1987 yılında kurulmuş olan Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun 32'inci doğum günün yürekten kutluyor, uzun yıllar faaliyet göstermesini diliyorum. Bilecik'teki amatör spor kulüpleri ile birlikte daha nice başarılı çalışmalara imza atmak dileğiyle. Kurucu başkanımız olan Mehmet Bayındır
ardından sırasıyla Ali Pamukçu
, Erol Çim'e vermiş hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Ben de bu kurumun 4'üncü başkanı olarak 3 başkanımıza uzun ömürler dilerim" dedi.
Öte yandan Amatör Spor Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez, Bilecik Amatör Spor Federasyonu Başkanı Nusret Tosun'u telefonla ayarak, yeni yıllarını kutladı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:41 Kaynak: İHA
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