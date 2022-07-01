Bilecik-Bozüyük karayolunda arızalanan tır trafiği kilitledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik-Bozüyük karayolunda arızalanan tır trafiği kilitledi

01.07.2022 12:49
Bilecik-Bozüyük karayolunda arızalanan tır trafiği kilitledi

Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halinde arızalanan tır trafiğe uzun süre kilitlenmesine neden olurken, bu esnada oluşan araç konvoyu Bilecik kent girişine kadar geldi.

Bilecik- Bozüyük karayolunda seyir halinde arızalanan tır trafiğe uzun süre kilitlenmesine neden olurken, bu esnada oluşan araç konvoyu Bilecik kent girişine kadar geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük D-650 karayolunda seyir halindeki 37 ABT 124 plakalı tır, Şelale rampalarına geldiğinde aracı arızalandı. Arıza nedeniyle duran tır trafiği kilitlerken, uzun araç konvoyu oluştu. Bölge trafik ekipleri tarafından yol emniyeti alırken, tırın yol kenarına çekilmesiyle trafik tek şeritten verildi. Bu esnada araç konvoyu kent girişine kadar gelirken, sürücüler uzun süre yollarda bekledi. Arıza aracın çekici yardımıyla çekilmesinden sonra trafik normale döndü. - BİLECİK

YORUMLAR
500
MÜTEAHHİDE ŞANTAJ ŞÜPHELİLERİ, ADLİ KONTROLLE SERBEST MÜTEAHHİDE ŞANTAJ ŞÜPHELİLERİ, ADLİ KONTROLLE SERBEST Ordu'da trafik denetimleri Ordu'da trafik denetimleri
Kaynak: İHA

Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik-Bozüyük karayolunda arızalanan tır trafiği kilitledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 12:55:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik-Bozüyük karayolunda arızalanan tır trafiği kilitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement