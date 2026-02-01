Bilecik'e Yeni Adalet Binamız Geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilecik'te yapılacak adalet binasının ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, adalet hizmetlerinin sunumunun kalitesini artırmak için adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda Bilecik Adalet Binasının yapım ihalesini yarın gerçekleştireceklerini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Adalet binamız, 22 bin 100 metrekare kullanım alanı, Bodrum, zemin ve 4 kat, 45 hakim ve Cumhuriyet Savcısı odası, 19 duruşma salonu, 100 kişilik toplantı ve konferans salonu, 200 araçlık otoparktan oluşacak. Depreme dayanıklı, modern, teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı Bilecik Adalet Binamızın şimdiden şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."