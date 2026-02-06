Bilecik Emniyet Müdürü İncelemelerde Bulundu

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, tamamlanan valilik binası ile yapımı süren il emniyet müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları, inşaatı tamamlanan valilik binasında alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi. Yapılan incelemelerde, bina güvenliği ve uygulanan önlemler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Heyet daha sonra yapımı devam eden yeni il emniyet müdürlüğü hizmet binası şantiyesini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerde, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesi ve güvenlik standartlarının üst seviyede tutulması konuları ele alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "Kamu hizmet binalarımızda güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede uygulanması büyük önem taşıyor. Hem tamamlanan Valilik binasında hem de yapımı süren yeni hizmet binamızda, vatandaşlarımıza daha güvenli ve etkin hizmet sunmak amacıyla gerekli tüm tedbirleri titizlikle değerlendiriyoruz" dedi. - BİLECİK