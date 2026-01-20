Bilecik Hastanesi\'nde Kırmızı Kod Tatbikatı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin iş birliğiyle kırmızı kod tatbikatı gerçekleştirildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımıyla Kırmızı Kod (yangın/acil durum) tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, olası acil durumlara yönelik müdahale süreçleri, kurumlar arası koordinasyon ve hasta ile çalışan güvenliğine ilişkin uygulamalar senaryo gereği test edildi. Tatbikat süresince ekiplerin hızlı müdahale kabiliyeti ile iletişim ve koordinasyon çalışmaları başarıyla uygulandı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, "Tatbikat kapsamında, olası acil durum senaryolarında kurumlar arası koordinasyonu, hızlı müdahaleyi ve hasta ile çalışan güvenliğine yönelik uygulamaları test ettik. Emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK