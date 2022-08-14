Söğüt'te iki evin çatısı yandı - Son Dakika
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Söğüt'te iki evin çatısı yandı

14.08.2022 13:23
Söğüt'te iki evin çatısı yandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde iki evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde iki evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Küre köyünde iki evin çatısında yangın çıktı. Yangını Söğüt Belediyesi itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek söndürdü. Yangında evlerin çatısında hasar oluştu. - BİLECİK

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Osmaneli'nde bina yangını Osmaneli'nde bina yangını
Kaynak: İHA

Bilecik, İtfaiye, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söğüt'te iki evin çatısı yandı - Son Dakika

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