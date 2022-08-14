Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Küre köyünde iki evin çatısında yangın çıktı. Yangını Söğüt Belediyesi itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek söndürdü. Yangında evlerin çatısında hasar oluştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, İtfaiye, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Söğüt'te iki evin çatısı yandı - Son Dakika

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