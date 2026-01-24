Bilecik Kaymakamı, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde Kaymakam Mücahit Ünal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ünal, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını makamında inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" başlıklı fotoğrafını seçen Ünal, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" adlı karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" adlı fotoğraflarını oylayan Ünal, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Oylama sırasında değerlendirmede bulunan Ünal, Filistin'de yaşanan insanlık dramını hatırlattı.

Bu sebeple "Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğrafların dünyaya bir mesaj niteliği taşıdığını dile getiren Ünal, "Tabii ki diğer kategorilerde de çok değerli fotoğraflar var ama insanların yaşadıkları zorlukları gösterdiği için ben bu kategorinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.