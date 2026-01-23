Bilecik Kaymakamları 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Bilecik Kaymakamları 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

23.01.2026 12:16
Söğüt ve Osmaneli kaymakamları, AA'nın 2025 fotoğraf yarışmasında oy kullandı.

Bilecik'in Söğüt ve Osmaneli kaymakamları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Söğüt Kaymakamı Yayabaşı, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın çektiği "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de ise Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" karelerini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Ömer Taha Çetin'nin "Kupa sevinci", fotoğraflarına oy veren Yayabaşı, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karelerini oyladı.

Osmaneli Kaymakamı Kılıç da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" ve "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz aynası" fotoğraflarını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karesine oy veren Kaymakam Kılıç, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat"ta ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" karelerini oyladı.

Kaynak: AA
