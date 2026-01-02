Bilecik'te 2025'te 4 Milyona Yakın Muayene - Son Dakika
Bilecik'te 2025'te 4 Milyona Yakın Muayene

Bilecik'te 2025'te 4 Milyona Yakın Muayene
02.01.2026 14:41
Bilecik'te 2025 yılında 4 milyona yakın kişi sağlık hizmeti aldı, yatırımlar sürdürülecek.

Bilecik'te 2025 yılında 4 milyona yakın kişinin sağlık kuruluşlarında muayene olduğu açıklandı.

Bilecik'te 2025 yılı sağlık hizmetleri verileri açıklandı. Verilere göre, kent genelinde bir yıl içinde 3 milyon 959 bin 812 muayene yapılarak yaklaşık 4 milyon kişiye sağlık hizmeti sunuldu. Sağlık hizmetlerinin sadece hastanelerle sınırlı kalmadığı Bilecik'te, 17 bin 519 hasta sağlık ekiplerince taşınırken, 54 bin 50 ameliyat gerçekleştirildi. Evde sağlık hizmetleri kapsamında 802 hasta düzenli olarak takip edilirken, bu hastalara yönelik 2 bin 396 ev ziyareti yapıldı. Acil sağlık hizmetlerinde ise 112 ekipleri 23 bin 352 vakaya müdahale etti. Aile hekimliklerinde yapılan muayene sayısı da 1 milyon 900 bin 68 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan sağlık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 23 milyon TL'lik tıbbi cihaz yatırımı yapılırken, 608 milyon 573 bin TL tutarında sağlık tesisi yatırımı planlandı. Bu kapsamda 6 sağlık tesisi yatırım programına alındı, ayrıca yıl içinde 1 yeni sağlık tesisi hizmete açıldı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, "Sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak, vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

