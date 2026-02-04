Bilecik'te 4 Bin 773 Çocuğa Destek - Son Dakika
Yerel

Bilecik'te 4 Bin 773 Çocuğa Destek

Bilecik'te 4 Bin 773 Çocuğa Destek
04.02.2026 09:42
Bilecik'te 2025 Aile Yılı kapsamında 4,773 çocuğa 36.5 milyon TL Sosyal Ekonomik Destek verildi.

Bilecik'te 2025 Aile Yılı'nda 4 bin 773 çocuğa Sosyal Ekonomik Destek (SED) destek sağlandı.

Bilecik genelinde 2025 Aile Yılı çalışmaları çerçevesinde, 4 bin 773 çocuk adına 12 ay boyunca toplam 36 milyon 530 bin 629 TL Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi gerçekleştirildi. Ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi ve çocukların kendi aile ortamlarında sağlıklı ve güvenli şekilde büyümelerinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın aile ortamında güvenle büyümesi için desteğimizi sürdürüyoruz. Birlikte daha güçlüyüz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

