Son Dakika Haberleri: Bilecik'te 68 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Bilecik'te 68 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bilecik'te 68 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

6 saat önce

Bilecik'te bir kadın evinde ölü bulundu.

Bilecik'te 68 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu, System.String[]

Bilecik'te bir kadın evinde ölü bulundu.

Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Sokak'taki tek katlı evde yaşayan 68 yaşındaki Sevim Ayhan'dan haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

Eve giren polis ekipleri, Ayhan'ın yerde hareketsiz halde yattığını gördü ve 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı.

Hayatını kaybettiği tespit edilen Sevim Ayhan'ın cesedi, Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Ayhan'ın eşinin hasta olduğu ve Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Hürriyet Mahallesi, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi
Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir 2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 01:04:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te 68 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]