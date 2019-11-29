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Bilecik'te 68 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
6 saat önce
Bilecik'te bir kadın evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:00 Kaynak: AA
Bilecik'te bir kadın evinde ölü bulundu.
Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Sokak'taki tek katlı evde yaşayan 68 yaşındaki Sevim Ayhan'dan haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
Eve giren polis ekipleri, Ayhan'ın yerde hareketsiz halde yattığını gördü ve 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı.
Hayatını kaybettiği tespit edilen Sevim Ayhan'ın cesedi, Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Ayhan'ın eşinin hasta olduğu ve Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.
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