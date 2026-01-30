Bilecik'te aranan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan aranan Abdullah Y. isimli şahıs, Yenipazar ilçesine bağlı Nasuhlar köyündeki ikamet adresinde yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?