Son Dakika Haberleri: Bilecik'te başıboş köpeklere sağlık kontrolü ve aşılama yapıldı
Son Dakika Yaşam Haber

Bilecik'te başıboş köpeklere sağlık kontrolü ve aşılama yapıldı

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ve köylerinde bulunan başıboş köpekler mobil veteriner kliğini ile sağlık kontrolünden geçirildi.

Bilecik'te başıboş köpeklere sağlık kontrolü ve aşılama yapıldı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ve köylerinde bulunan başıboş köpekler mobil veteriner kliğini ile sağlık kontrolünden geçirildi.


Bilecik İl Özel idaresi tarafından görevlendirilen veterinerlik ekipleri Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyüne mobil istasyon kurdular. Pazaryeri ilçesinde ve köylerinde bulunan başıboş havyaların kontrolleri yapılarak gerekli aşıları yapıldı. Görevli veterineler, kontrolleri yapılan köpekler kulaklarına takılan küpeler ile takip edileceğini, kontrolleri yapılan köpeklerin sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar salınacağını belirttiler. Vatandaşlar ise yapılan uygulama takdir ve beğeni ile karşılandı. - BİLECİK

Gümüşdere, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Freni boşalan kamyonet, dükkana girdi
Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi Yoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı Ensar Vakfı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 19:33:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te başıboş köpeklere sağlık kontrolü ve aşılama yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]