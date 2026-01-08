Bilecik\'te Dolandırıcılık Uyarısı

Bilecik'te kapalı pazarda vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında pazarda alışveriş yapan vatandaşlara dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgi verilirken, hazırlanan broşürler dağıtıldı. Ekipler, özellikle telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Toplum olarak bilinçlenmek, birlikte daha güvenli bir yaşam için en güçlü adımımızdır" dedi. - BİLECİK